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تعرف على لائحة وشروط دوري الترقي من القسم الرابع للثالث

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:13 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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اعلنت إدارة شئون المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم، عن شكل مسابقات دوري الترقي من القسم الرابع للقسم الثالث، للموسم2019_2020.

وقامت إدارة المسابقات، بإرسال شروط المسابقات لافرع الاتحاد المصري لكره القدم بجميع المحافظات، لاخطار الاندية التي سوف تشارك بدوري الترقي هذا الموسم.

وقامت الإدارة بتقسيم الفرق المؤهلة لدوريات الترقي علي النحو التالي.

1_إقامة دوري الترقى لاصحاب المراكز الأولى لمناطق اسوان، الاقصر، قنا، سوهاج، من دورين يصعد أصحاب المركزين الاول والثاني لدوري القسم الثالث موسم 2020_2021.

2_اقامة دوري من دورين بين اوائل القسم الرابع لمناطق اسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، وصعود اول وثاني للقسم الثالث.

3_اقامة دوري من دورين لاوائل القسم الرابع لمناطق بني سويف والفيوم والبحر الأحمر، يصعد اول وثاني للقسم الثالث
4_اقامة دورة ثلاثية بين اوائل الثلاث مجموعات لمنطقة الجيزة، يتأهل منها المركزين الاول والثاني لدوري القسم الثالث.

5_اقامة دورة خماسية من دورين، لاوائل المجموعات الخمسة، لمنطقة القاهرة، يتأهل منها ثلاث فرق للقسم الثالث.

6_ إقامة دورة رباعية لاوائل مناطق القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، يتأهل منها ثلاث فرق للقسم الثالث.

7_اقامة دورة ثلاثية من دورين، لاوائل الثلاث مجموعات لمنطقة مطروح، يتأهل منها المركز الأول للقسم الثالث.

8_اقامة دورة رباعية للمركز الاول والثاني المجموعتين الأولى والثانية لدوري القسم الرابع بمنطقة الاسكندرية، يتأهل منها الاول والثاني للقسم الثالث.

9_اقامة دورة رباعية من دورين، بين اول وثاني المجموعة الأولى والثانية لدوري القسم الرابع بمنطقة كفر الشيخ، يتأهل منها المركز الأول لدوري القسم الثالث.

10_اقامة دورة رباعية من دورين، بين اول وثاني المجموعة الأولى والثانية لدوري القسم الرابع بمنطقة الشرقية يتأهل منها الاول لدوري القسم الثالث.

11_اقامة دورة رباعية بين اول وثاني المجموعة الأولى والثانية لدوري القسم الرابع بمنطقة الدقهلية، يتأهل منها المركز الأول فقط للقسم الثالث.
12_اقامة دورة رباعية بين اوائل مناطق دمياط، بور سعيد، الاسماعيلية، شمال سيناء، يتأهل منها المركزين الاول والثاني للقسم الثالث.

وحددت إدارة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم، 21 مارس الجاري موعدا لانطلاق منافسات دوري الترقي من القسم الرابع للقسم الثالث.
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