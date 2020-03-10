رانيا محمود ياسين لـ'الفجر الفني': "بعت عنواني للنقابة.. وبرضو محدش بيعزمني على مهرجانات فنية"

أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن استيائها، لعدم دعوتها لحضور المهرجانات الفنية، كما يحدث مع الممثلين.



وقالت 'رانيا' ل'الفجرالفني' أنها كانت تظن سبب عدم دعوتها، يرجع إلي انتقالها من مكان إقامتها إلى مكان آخر، الأمر الذي جعلها ترسل عنوانها إلي النقابة، ولكنها اكتشفت أن هذا لم يكن السبب، معبرة عن ذلك"محدش بيعزمني خالص ومش عارفة السبب ليه".



يشار إلى أن رانيا محمود ياسين انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل 'فلانتينو'، الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.



"فلانتينو"



تدور أحداثه حول نور عبد المجيد، الشهير بـ'فلانتينو' الذى يملك مدارس دولية هو وزوجته، وتدور بينهما بعض الخلافات نتيجة علاقاته النسائية المتعددة.



والمسلسل من بطولة "عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، محمد الكيلاني، محمود الميرغني، أحمد فريد، وآخرون"، ومن إخراج رامي إمام