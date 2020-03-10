عبدالرحيم كمال يقطع شوطًا في كتابة "القاهرة كابول"

انتهى السيناريست عبدالرحيم كمال، من كتابة نصف حلقات مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، المنتظر عرضه في رمضان المقبل.

وكشف مصدر، على أن عبدالرحيم كمال، سلم الحلقات الخاصة إلى شركة "سينرجي" المنتجة للعمل، ومن المتوقع أن ينتهي من كتابة باقي الحلقات في غضون أسابيع قليلة، خاصة أن المسلسل الرمضاني يتم تصويره هذه الفترة داخل استديو "النحاس".

تابع أن العمل من المنتظر أن يتم الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة، قبل حلول شهر رمضان، أو بحد أقصى خلال أسبوع، متوقعًا أن يتم حسم هذه الأمور خلال أبريل المقبل.

والعمل يتم تصويره في أكثر من لوكيشن (داخلي وخارجي)، ويتم تصوير أغلبه في استديوهات "النحاس" بشارع الهرم، ومن المرجح أن ينتقل صناع العمل إلى لوكيشن آخر خلال الأسابيع المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل خالد الصاوي، وطارق لطفي، ونبيل الحلفاوى، وحنان مطاوع، وشيرين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، ومن المقرر أن تصور مشاهد العمل فى عدد من الدول الأوروبية.