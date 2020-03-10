البورصات الأوروبية تغلق على تراجع بعد جلسة متقلبة





أنهت البورصات الأوروبية تعملات اليوم الثلاثاء، على تراجع بعد تقلبات حادة، وارتفع قطاع الموارد الأساسية منفردًا ليصعد بنحو 1 بالمائة.





وتراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة بعد أن تخلت عن مكاسبها التي تجاوزت 4 بالمائة خلال الجلسة، وهو ما يعد أكبر تقلبات يومية في تاريخها بحسب بيانات وكالة "بلومبرج".





وارتفعت البورصات الأوروبية مع آمال التحفيز المالي، لكن التطورات المتعلقة بفيروس كورونا ضغطت مجدداً على السوق حيث ارتفع عدد المصابين في إيطاليا إلى 10 آلاف شخص تقريباً، ومدت الحكومة الآن إجراءات الحجر الصحي لتشمل جميع أنحاء البلاد وسط أسوأ انتشار للكورونا خارج آسيا.









و تم تأكيد تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع من 2019، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي في إيطاليا بأكثر من التقديرات خلال يناير.





وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 335.6 نقطة.





وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.09 بالمائة ليسجل 5960.2 نقطة.





وانخفض مؤشر "فوتسي إم.بي.أي" الإيطالي بنحو 3.3 بالمائة ليسجل 17870.1 نقطة.





وخسر مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.5 بالمائة ليسجل 4636.6 نقطة.





وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 10475.4 نقطة.









وتراجع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1.2 بالمائة ليسجل 1.1313 دولار.