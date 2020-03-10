جوارديولا يحسم مصير مشاركة دي بروين أمام ارسنال في البريميرليج

حسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي مصير مشاركة البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق خلال مباراة ارسنال المقبلة.





حيث سيلتقي فريق مانشستر سيتي مع ارسنال مساء غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



