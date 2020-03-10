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جوارديولا يحسم مصير مشاركة دي بروين أمام ارسنال في البريميرليج

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:56 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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حسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي مصير مشاركة البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق خلال مباراة ارسنال المقبلة.


حيث سيلتقي فريق مانشستر سيتي مع ارسنال مساء غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏كيفين دي بروين يتدرب معنا، ولكن لا أعرف إذا كان بإمكانه أن يكون لائقا لمباراة الغد، وسيرجيو أجويرو‎ بخير".


وتابع عن إصابات الفريق : "ليروي ساني يتحسن بالفعل، وأنا متحمس لاستعادته مرة أخرى".

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