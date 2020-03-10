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الكورونا تتسبب في نبأ سار لجماهير مانشستر يونايتد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:54 م
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جماهير ماشستر
جماهير ماشستر
احمد عصام
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تلقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نبأ سار في الساعات الماضية وذلك بشأن مباراته مع فريق لاسك الاسكتلندي يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري الأوروبي.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب البي بي سي، إن مباراة لاسك ومانشستريونايتد في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي في النمسا ستكون بدون جماهير، بعد ظهور بعض الحالات من فيروس الكورونا خلال الأيام الماضية.


ويسعى الفريق الإنجليزي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في هذا الدور، من أجل تسهيل مهمته على ملعب الأولدترافورد في الإياب.


وكان فريق مانشستر يونايتد قد اطاح بفريق كلوب بروج البلجيكي في الدور الماضي.

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