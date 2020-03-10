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مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني.. تعرف على مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:47 م
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أمل الحلفاوي
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تستأنف مواجهات الدوري الإسباني الممتاز يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 28، والتي سوف تلعب دون الحضور الجماهيري.
ويقدم لكم الفجر الرياضي مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني الممتاز
مباريات الجمعة 13 مارس
ريال مدريد ضد ايبار .. عند الساعة 10 بتوقيت القاهرة
مباريات السبت 14 مارس
ليجانيس ضد بلد الوليد.. عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة
فالنسيا وليفانتي .. عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة
برشلونة ومايوركا .. عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة
سيلتا فيجو وفياريال.. عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة
مباريات الأحد 15 مارس
اسبانيول وألافيس.. عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة
ريال سوسيداد وأوساسونا.. عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة
اتليتك بلباو واتليتكو مدريد.. عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة
غرناطة وخيتافي.. عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة
إشبيلية وريال بيتيس.. عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة
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