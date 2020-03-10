Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني.. تعرف على مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

تستأنف مواجهات الدوري الإسباني الممتاز يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 28، والتي سوف تلعب دون الحضور الجماهيري.


ويقدم لكم الفجر الرياضي مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني الممتاز


مباريات الجمعة 13 مارس

ريال مدريد ضد ايبار .. عند الساعة 10 بتوقيت القاهرة


مباريات السبت 14 مارس

ليجانيس ضد بلد الوليد.. عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة

فالنسيا وليفانتي .. عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة

برشلونة ومايوركا .. عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة

سيلتا فيجو وفياريال.. عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة


مباريات الأحد 15 مارس

اسبانيول وألافيس.. عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة

ريال سوسيداد وأوساسونا.. عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة

اتليتك بلباو واتليتكو مدريد.. عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة

غرناطة وخيتافي.. عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة

إشبيلية وريال بيتيس.. عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة
Advertisements

أخبار تهمك

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ أقل من ساعة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ حوالي 3 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

منذ نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:23 م

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

07:16 م

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

07:31 م

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status