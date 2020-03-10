القسم الثالث.. صراع ثلاثي على خطف تذكرة الصعود بالمجموعة الاولي





تشهد المجموعة الأولى منافسة ثلاثية على خطف تذكرة التأهل لترقى القسم الثاني، بين كيما اسوان، والتعدين، ومركز شباب الزهراء، وتزامنا مع قرب انتهاء المسابقة، تشتعل المنافسة بالمجموعة التي لم تفصح عن بطلها حيث لايبقى سوي جولتان على نهاية المسابقة.



ويعتبر فارق النقاط هو العامل الأساسي في اشتعال المنافسة بين ثلاثي المقدمة، حيث يتصدر كيما المجموعة برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر للتعدين وصيف المجموعة، مركز شباب الزهراء صاحب المركز الثالث.



وجاءت نتائج الجولة الأخيرة للفرق الثلاث مخيبة لامال جماهير الفرق الثلاثة، بعد أن فشل كيما اسوان في تحقيق الفوز على النصر للتعدين ليفصل التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق نتيجة المباراة التي جمعت بينهما بملعب الاول، ليرفض فريق الزهراء هدية البطل والوصيف، بعد تعادلهما معا، ليقع هو الاخر في فخ التعادل، أمام فريق التحرير باسوان، ليبقى الحال على ماهو علية.



أما النصر للتعدين فيراوده بشدة حلم العودة للقسم الثاني بعد هبوطه الموسم الماضي، فعلى الرغم من التخبطات الإدارية التي لاحقت الفريق من عدم وجود لائحة للفوز والخسارة، وأيضا عدم إجراء أي تعاقدات بانتقالات يناير يرغب رجال زيزو حشمت من العودة سريعا للقسم الثاني.



مباراتان متبقيتان لكل فريق، والتي سوف تحدد بطل المجموعة الذي سيتأهل لدوري الترقي للقسم الثاني، حيث يواجه كيما نظيره فريق شباب اسنا القاع بمؤخرة جدول الدوى، ثم يختتم مبارياته أمام الاقصر.



فيما يتبقى لفريق النصر للتعدين، مباراة خارج الأرض أمام الاقصر، ثم الختام على ملعبه أمام ابو الريش بملعبه.



بينما يتبقي لفريق الزهراء مبارتان الأولى أمام مركز شباب ادفو، بملعبه، ويختتم بعدها مبارياته أمام فريق الهلال باسوان.