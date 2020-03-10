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كريم عفيفي بديل إسلام إبراهيم في مسرحية "علاء الدين"..التفاصيل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:18 م
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بوابة الفجر
أحمد بلال
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أجرى الفنان الشاب كريم عفيفي، أحد أبطال عروض "مسرح مصر"، أسبوعًا من البروفات المكثفة على شخصية "قفة"، ضمن أحداث مسرحية "علاء الدين"؛ ليشارك في العرض بدلاً من الفنان الشاب "إسلام إبراهيم"، الذي يمر بأزمة صحية حالية دخل على أثرها المستشفي للعلاج.
اختار المخرج مجدي الهواري كريم عفيفي؛ لأنه الأقرب إلى الشخصية، وهناك تشابه في الشكل والأداء مع إسلام إبراهيم، كما أن كريم لديه خبرة جيدة من عروضه مع "مسرح مصر".
مسرحية "علاء الدين" تستخدم لأول مرة تقنية الـ "هولوجرام"، التي تجعل بطل العرض الفنان أحمد عز يطير على البساط السحري في أرجاء المسرح.
يجسد أحمد عز شخصية "علاء الدين"، وتارا عماد شخصية "ياسمين"، ومحمد ثروت شخصية "الجني"، وهشام إسماعيل شخصية الوزير "جعفر"، وسامي مغاوري شخصية "السلطان"، ومحمد جمعة شخصية "فرعون".
سبق مشاركة المسرحية بعروض الرياض الفنية في ديمسبر الماضي، وجار مناقشة إحدى شركات الإنتاج لتصوير العرض بتكنولوجيا بصرية، وعرضها كالأفلام بدور السينما بأحد المواسم السينمائية.

كريم عفيفي بديل إسلام إبراهيم في مسرحية "علاء الدين"..التفاصيل
كريم عفيفي بديل إسلام إبراهيم في مسرحية "علاء الدين"..التفاصيل
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