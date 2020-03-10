هالاند يعلن الحرب على مهاجم بايرن ميونيخ

تحدث المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني على مستقبله مع الفريق الأصفر والمنافسة على قائمة الهدافين في البطولة خلال الفترة المقبلة.





وكان قد تعاقد فريق بوروسيا دورتموند مع هالاند خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.



