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هالاند يعلن الحرب على مهاجم بايرن ميونيخ
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:38 م
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أحمد عصام
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تحدث المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني على مستقبله مع الفريق الأصفر والمنافسة على قائمة الهدافين في البطولة خلال الفترة المقبلة.
وكان قد تعاقد فريق بوروسيا دورتموند مع هالاند خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.
وقال هالاند في تصريحات حسب صحيفة بيلد الألمانية : "أريد أن أكون أفضل هداف في الدوري الألماني، ولكنني لست من الأشخاص الذين يفكرون في السجلات".
وتابع : "التركيز على الارقام ليست لي فيجب عليك العمل بشكل لايصدق للوصول إلى مكانة ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ولكنه ليس مستحيلاً".
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