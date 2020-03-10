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خوفًا من الكورونا.. إلغاء حفل مسار إجباري في أمريكا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:40 م
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مسار إجباري
مسار إجباري
لمياء علي
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قررت إدارة مهرجان SXSW الموسيقي العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تلغي فعاليات حفلاته، والتى كانت من المقرر أن تضم أولى حفلات فرقة مسار إجباري في تكساس.

وكان من المقرر إقامة الحفل يوم 20 مارس الجاري، ولكن تم الإلغاء بسبب انتشار فيروس كورونا والذي تسبب في حالة من القلق في العالم.

ومن جانب آخر، تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء حفلا في ستاد القاهرة في ال 13 من مارس الجاري بصحبة فرقة شارموفرز والأردني عزيز مرقة،
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