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الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:31 م
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بوابة الفجر
الفجر
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توفي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، مساء اليوم الثلاثاء، حسب ما أعلن الديوان الملكي السعودي.

وأصدر الديوان الملكي البيان التالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه، إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

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