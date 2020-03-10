الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان





توفي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، مساء اليوم الثلاثاء، حسب ما أعلن الديوان الملكي السعودي.





وأصدر الديوان الملكي البيان التالي: " انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه، إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".



