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رانيا محمود ياسين لـ'الفجر الفني': متمناش أولادي يدخلوا مجال التمثيل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:58 م
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رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
ولاء عبد الناصر
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أشارت الفنانة رانيا محمود ياسين أن مهنة التمثيل تحتاج إلى صبر وإخلاص، بالإضافة إلى تحمل متقلباتها، معبرة عن ذلك"مهنة التمثيل كل يوم بحالة".

وقالت 'رانيا' لـ"الفجر الفني" لا أحبذ دخول أولادي الوسط الفني، ولكن إذا هم أصروا وكان لديهم الموهبة فلن استطيع أن أمنعهم.

وأضافت 'رانيا' أن مهنة التمثيل لا تحتاج إلى واسطة، فالموهبة هي التي تفرض نفسها في هذه المهنة، معللة ذلك حتي إذا دخلت التمثيل عن طريق واسطة لن تستطيع أن تكمل فيه إذا لم تكن موهوب.

يشار إلى أن رانيا محمود ياسين انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل 'فلانتينو'، الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

"فلانتينو"

تدور أحداثه حول نور عبد المجيد، الشهير بـ'فلانتينو' الذى يملك مدارس دولية هو وزوجته، وتدور بينهما بعض الخلافات نتيجة علاقاته النسائية المتعددة.

والمسلسل من بطولة "عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، محمد الكيلاني، محمود الميرغني، أحمد فريد، وآخرون"، ومن إخراج رامي إمام.
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