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الشمس يفوز على سراي القبة في مباراة ركلات الجزاء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:33 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس فوزا عريضا ومستحقا على حساب فريق سراي القبة، بخمسة أهداف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الشمس، في إطار الأسبوع الـ 27 للمجموعة السادسة، في القسم الثالث.

خاض الشمس، اللقاء، بتشكيل تكون من، محمد محمود، عمرو ابراهيم، أحمد الخولي، مراون محمد، اسلام صابر، محمد عصام، سيد بركات، أحمد شعبان، السيد يوسف، أحمد عبد الهادي، المصطفى شفيق.

وخاض سراي القبة المباراة، بتشكيل ضم، محمد سيد، يوسف ناصر، محمد علي، هاني أحمد، أحمد أسامه، محمد رجب، عمر شريف، مصطفى ناجي، أحمد هاني، أحمد خليل، علي همام.

شهد الشوط الأول، تقدم الشمس بهدفين عن طريق، السيد يوسف، وسيد بركات، وفي الشوط الثاني، أضاف الشمس 3 أهداف، عبر، المصطفى شفيق "هدفين" وهشام محي الدين، وإحتسب الحكم ثلاث ركلات جزاء للشمس، خلال المباراة، منهم ركلتي جزاء إحتسبهما كل مساعد.

الفوز رفع رصيد الشمس إلى 39 نقطة، بالمركز السادس، وتوقف رصيد سراي القبة عند 6 نقاط، بالمركز الأخير.

أدار المباراة الحكم محمد مجدي، عاونه محمد عبد العظيم، وأحمد جمال، وراقب الحكام حسين خلف الله.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 50 نقطة
2- البلاستيك 45 نقطة
3- مصر للتأمين 44 نقطة
4- العبور 42 نقطة
5- ألماظة 40 نقطة
6- الشمس 39 نقطة
7- شباب بطا 38 نقطة
8- اتحاد الشرطة 37 نقطة
9- بهتيم 34 نقطة
10- بنها 29 نقطة
11- المرج 29 نقطة
12- طوخ 28 نقطة
13- الغابة 25 نقطة
14- الأميرية 23 نقطة
15- سراى القبة 6 نقاط
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