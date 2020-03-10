جوارديولا يعلق على احتمالية إقامة مباراة ريال مدريد بدون جماهير

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على احتمالية إقامة مباراة فريقه ضد ريال مدريد الاسبوع المقبل على ملعب الاتحاد في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بدون جماهير.





وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏في إسبانيا المباريات بدأت تلعب خلف الأبواب المغلقة كما الحال في إيطاليا، وأعتقد أن ذلك سيحدث هنا أيضا.



