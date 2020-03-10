Advertisements
Advertisements
Advertisements

جوارديولا يعلق على احتمالية إقامة مباراة ريال مدريد بدون جماهير

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على احتمالية إقامة مباراة فريقه ضد ريال مدريد الاسبوع المقبل على ملعب الاتحاد في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بدون جماهير.


وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏في إسبانيا المباريات بدأت تلعب خلف الأبواب المغلقة كما الحال في إيطاليا، وأعتقد أن ذلك سيحدث هنا أيضا.


وأضاف : "لا أحب اللعب بدون وجود جماهير، لكننا سنتبع التعليمات في جميع الأحوال، ‏وإذا قال يويفا إن علينا اللعب بدون جماهير فسنفعل ذلك.


وتابع : "أريد أن ألعب في وجود جماهيرنا دائما، ولكن صحة الجميع هي الشيء الأهم من كرة القدم".

Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 8 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ ساعة و 12 دقيقة

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

منذ 40 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 12 ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:23 م

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

06:55 م

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

04:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status