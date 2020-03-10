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حمادة صدقي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:27 م
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سموحة
سموحة
علي نبوي
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أعلن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة سموحة ضمت كلا من :-

الهاني سليمان وعمر صلاح، أحمد جمال ورجب نبيل وأحمد أبو الفتوح وشريف رضا ومحمد نادى ومحمد الترهوني وكريم يحيى ومحمد كوفي، أحمد حمص ومحمود حليمو وإسلام جمال ويوسف ديوب وديريك نسنامبي وايمومو وأحمد حسن مكي وحسام حسن ومحمد طلعت.
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