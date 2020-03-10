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إيطاليا تسجل ارتفاع جديد في عدد الوفيات والإصابات بـ"كورونا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:18 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 631 حالة والإصابات إلى 10149.

ومددت الحكومة الإيطالية تدابير الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد في محاولة لإبطاء أسوأ تفش في أوروبا لفيروس كورونا؛ حيث استيقظت إيطاليا في شوارع مهجورة في إغلاق لم يسبق له مثيل، اليوم الثلاثاء.

وتوسع الاجراءات التي أعلنها رئيس الوزراءالإيطالي جوزيبي كونتي، في ساعة متأخرة من يوم أمس الاثنين عن الخطوات التي اتخذت بالفعل في منطقة لومباردي الشمالية الغنية وأجزاء من المقاطعات المجاورة؛ حيث فرضت قيود على الحركة وأغلقت الأماكن العامة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميًا إلى 4027 أشخاص، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا إيطاليا

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