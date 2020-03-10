إيطاليا تسجل ارتفاع جديد في عدد الوفيات والإصابات بـ"كورونا"

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 631 حالة والإصابات إلى 10149.

ومددت الحكومة الإيطالية تدابير الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد في محاولة لإبطاء أسوأ تفش في أوروبا لفيروس كورونا؛ حيث استيقظت إيطاليا في شوارع مهجورة في إغلاق لم يسبق له مثيل، اليوم الثلاثاء.





وتوسع الاجراءات التي أعلنها رئيس الوزراءالإيطالي جوزيبي كونتي، في ساعة متأخرة من يوم أمس الاثنين عن الخطوات التي اتخذت بالفعل في منطقة لومباردي الشمالية الغنية وأجزاء من المقاطعات المجاورة؛ حيث فرضت قيود على الحركة وأغلقت الأماكن العامة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".