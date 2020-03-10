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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قصر الرئاسة في كابول

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:18 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول أثناء تأدية فخامة الدكتور محمد أشرف غني الرئيس الأفغاني القسم الدستوري.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وعبرت الوزارة عن أملها في أن يسود الاستقرار أفغانستان، وأن يعم السلام ربوعه بما يحقق طموحات وآمال شعبه الصديق.

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الكلمات المفتاحية

هجوم قصر كابول الإمارات افغانستان ارهابي

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