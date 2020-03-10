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مواعيد مباريات الجولة المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:16 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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تنطلق يوم السبت المقبل الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث يستضيف نادي واتفورد نظيره نادي ليستر سيتي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة علي ملعب واتفورد الدولي.


ويحل نادي آرسنال ضيفا علي حساب نظيره نادي برايتون يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة بينما يواجه نادي مانسشتر سيتي نظيره نادي بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة ليفربول بينما يختتم اليوم بمواجهة قوية تجمع بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي تشيلسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.


بينما يواجه نادي وست هام يونايتد نظيره نادي والفرهامبتون يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ويستضيف نادي توتنهام هوتسبير علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي مانسشتر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وتختتم الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الاثنين المقبل بمواجهة نادي ليفربول نظيره نادي إيفرتون بالديربي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.
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