مهرجان "الأقصر للسينما" يواصل فعالياته في أماكن مفتوحة وبدون جمهور

يواصل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فعالياته في أماكن مفتوحة وبدون حشود جماهيرية حيث عقد منذ قليل، حفل توقيع كتاب "السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات " بحضور كاتبته آنجالي برابهو ومترجمته الدكتورة سهام بنت سنية، وعبدالسلام، وبحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد وعدد من ضيوف المهرجان .





في البداية قالت المخرجة عزة الحسيني : أرحب بكم جميعا في حفل توقيع كتاب" السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات " للمؤلفة انجالي برابهو وارجوكم رحبوا بها لانها بذلت مجهودا كبيرا ونرحب أيضا بالكاتبة سهام بنت سنية وعبد السلام .





وـضافت الحسيني : ـنا فخورة بهذا الكتاب ضمن أصدارات الدورة التاسعة وترجمناه لاهميته ومنذ شهر سبتمبر العام الماضي ونحن نعمل علي ترجمة الكتاب بعد أن وجدناه عبر الانترنت وعرفنا اهميته وحاولنا الوصول للكاتبة وبحثنا عنها لمدة ٤ شهور حتي وصلنا اليها ثم ترجمته الكاتبة سهام بنت سنية وعبد السلام وبالمناسبة قال لها محمود حميدة بعد قرائته : انت عملتي ترجمة عظيمة وبذلتي مجهود نشكرك عليه وانا قرأت الكتاب في جلسة من كثرة اعجابي به .





ثم دعت عزة الحسيني الكاتبة آنجالي برابهو مؤلفة الكتاب وقالت : احب طاقة المهرجان ورئيسه السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني واري ان هناك مجهود كبير جدا في المهرجان واشكر ادارته علي ما فعلوه من ترجمة للكتاب لسرعة نشره وبالتالي تشكر مترجمته الكاتبة الدكتورة سهام بنت سنية وعبد السلام .



واضافت : كتبت الكتاب بعيدا عن اي منطلق سلطوي خاصة انني خلفيتي مختلطة وكتبت الكتاب بنظرة داخلية وليست خارجية للثقافة التي اكتب عنها وحاولت أكون حيادية وفي هذا الكتاب اتحدث عن كل فيلم وتحليل عناصره بعيدا عن نقده ووضع وجهة نظري فيه .



وقالت الكاتبة سهام بنت سنية وعبد السلام مترجمة الكتاب للعربية : قبلت ترجمته لأنني مجنونة بالسينما الافريقية واحبها جدا وبرغم صعوبة الكتاب ولكني احببتها وهذا الكتاب كان بالنسبة لي تحدي كبير واشكر الناقدة و المونتيرة صفاء الليثي علي جهودها معي في تعريفي بعدد من المصطلحات السينمائية .



وفي ختام حفل توقيع الكتاب كرمت المخرجة عزة الحسيني المؤلفة انجالي برابهو تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وشهر المرأة كما كرمت الكاتبة الدكتورة سهام بنت سنية وعبد السلام وشكرت السيدتان المهرجان علي تكريمهما في هذا الحدث المهم .



وواصل اليوم أيضا مقدمو الورش فعاليات ورشهم فقدم الدكتور علاء قوقة ورشة التمثيل والمخرج أحمد ماهر استكمل ورشة الاخراج السينمائي والفنانة ياسمين الهواري انهت ورشة البالية كما انهت المخرجة شويكار خليفة ورشة الرسوم المتحركة .