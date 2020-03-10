ارتفاع كبير في سعر الروبل الروسي خلال تعاملات اليوم

صعد سعر الروبل الروسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي بدعم من قيام البنك المركزي في روسيا في بيع احتياطيات العملات الأجنبية، وإعلان استعداده لإستخدام أدوات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي.





وكان البنك المركزي الروسي قرر بالأمس عدم شراء عملات أجنبية من السوق المحلية لمدة 30 يومًا، بعد هبوط حاد للعملة لأدنى مستوى منذ 2016 في أعقاب انخفاض حاد لسعر النفط بعد أن فشلت أوبك وروسيا الأسبوع الماضي في الاتفاق على خفض إضافي للإنتاج.





كما ساعد الهدوء في السوق النفط وارتفاع الأسعار مجدداً في دعم العملة الروسية خاصة مع عدم استبعاد موسكو اتخاذ تدابير مشتركة مع أوبك لتحقيق الاستقرار في السوق.





ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي بنحو 4.07 بالمائة إلى 71.861 روبل.