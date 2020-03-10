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بعد نجاح ألبوم "انا لوحدي".. رامي جمال يوجه الشكر لهؤلاء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:22 م
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رامي جمال
رامي جمال
أماني سلام
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وجه الفنان رامي جمال، الشكر إلى زملائه الفنانين الذين احتفلوا معاه بنجاح ألبومه الجديد "أنا لوحدي".

ونشر "جمال" صور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصور قائلا: "شكرا لكل أصحابي وحبايبي اللي نوروني ويارب دايما متجمعين في نجاح بعض شكرًا علي اليوم الحلو ده ألبوم انا لوحدي".

وكان طرح رامي جمال، ألبومه "أنا لوحدي "منذ عدة أسابيع والذي ضم ١٠ أغاني بالتعاون مع أكبر الشعراء والملحنين في مصر.
بعد نجاح ألبوم انا لوحدي.. رامي جمال يوجه الشكر لهؤلاء
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