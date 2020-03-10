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مباريات فاصلة .. تحديد مصير الدوري الإيطالي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:09 م
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ارشيفية
ارشيفية
عبدالقادر عرابي
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كشف الإتحاد الإيطالي اليوم الثلاثاء، إمكانية إقامة المباريات المؤجلة في الدوري الإيطالي، حتى نهاية شهر مايو المقبل.


وكانت رئاسة الوزراء الإيطالية، قد أجلت البطولة حتى يوم 3 أبريل المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا بشكل كبير.


وفتح الإتحاد الإيطالي الباب نحو إقامة مباريات فاصلة بنهاية المسابقة، لتحديد مصير بطل الدوري وصراع الهبوط.


وصرح جابريلي جرافينا، رئيس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن نهاية البطولة ستكون يوم 31 مايو المقبل، مع إمكانية إلغاء بطولة كأس إيطاليا.


وفتح جرافينا الباب حول إلغاء الهبوط، وتصعيد فريقين من الدرجة الثانية، ليصبح عدد الأندية خلال الموسم المقبل 22 نادياً.


يذكر أن إيطاليا تعد ثاني أكثر الدول المصابة بالفيروس في العالم، بعد الصين التي بدأ خلالها انتشار الوباء.

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