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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المقاولون العرب والطلائع والـVAR يظهر في ركلتي جزاء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:04 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة المقاولون العرب ونظيره طلائع الجيش والتي أقيمت على ستاد "المقاولون العرب" بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

 

الحكم سعيد حمزة لجأ إلى تقنية الفيديو المساعد "VAR من أجل احتساب ركلة جزاء لذئاب الجبل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول ليسجلها سيف الدين الجزيري ويضع المقاولون العرب في المقدمة.

 

وبنفس الطريقة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لطلائع الجيش لينجح محمد ناصف في إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 84، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

وبهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 33 نقطة محتلا المركز الثاني، كما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 17 محتلا المركز الرابع عشر.

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