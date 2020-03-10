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عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:09 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة سموحة غدا الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي ضمت كلا من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.
خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي
خط الوسط: أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور - عربي بدر.
خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.
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