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ياسمين عبد العزيز تغازل جمهورها على "إنستجرام"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:18 م
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ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز، على مشاركة جمهورها يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت 'ياسمين'، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات 'إنستجرام' فيديو ظهرت فيه بحركة تحريك شعرها وعينها، واكتفت بالحركات ولم تتحدث.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز تعرضت لأزمة مع شقيقها، حين نشر منشور هاجم فيه ياسمين عبد العزيز بسبب علاقتها مع الفنان أحمد العوضي، ولكن سرعان ماجاء الرد من أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وأعلنوا حبهم للجميع.

على سياق آخر تخوض ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني القادم بمسلسل "ونحب تانى ليه" ويشاركها في البطولة"شريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين".
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