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فرنسا.. الخطوط الجوية تعلق رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:56 م
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طائرة فرنسية - أرشيفية
طائرة فرنسية - أرشيفية
الفجر
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قررت الخطوط الجوية الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى إيطاليا من يوم 14 مارس الجاري إلى 3 أبريل القادم بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وصرحت وزارة الصحة الفرنسية، في وقت سابق من مساء اليوم، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 1606 حالة وتسجيل 30 حالة وفاة، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في شهر ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميًا إلى 4027 أشخاص، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فرنسا الخطوط الجوية إيطاليا

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