"الهيبة" يعود من جديد على "القاهرة والناس" تعرف على التفاصيل

تبدأ قناة "القاهرة والناس"، في عرض مسلسل "الهيبة" الموسم الأول، يوم الأحد المقبل، للنجمين نادين نسيب نجيم، وتيم الحسن، وهو المسلسل الذي تقوم أحداثه على صراع النفوذ على تجارة السلاح والتهريب بين العائلات والعشائر من خلال قصة حب ضمن الأحداث.





ويتناول "الهيبة" قصة ﻋﺎﺋﻠﺔ قوية ضاربة الجذور في المنطقة يترأسها "جبل"، الذي يلعب دوره تيم الحسن، الذي يلقى دعمًا مطلقًا من العشيرة، وبعد غياب 15 عامًا في فرنسا هربًا من ثأرٍ قديم، يعود شقيق جبل إلى بلدته، ولكن كجثّة هامدة بعد أن توفى في فرنسا، وترافقه أرملته المفجوعة عليه، نادين نجيم ، وابنه الصغير الذي سُمّي على اسم عمه "جبل".





وفي ظلّ رفض العائلة التخلي عن الطفل، وتركه مع والدته ليعيش في الخارج، ورفض رجال القانون خوض حرب مع عشيرة "شيخ الجبل" من أجل استرجاع الطفل، تجد "عليا" نفسها مضطرةً لاتخاذ قرار استثنائي من أجل العيش إلى جانب ابنها، في منطقة بعيدةٍ كل البعد عن نمط الحياة الباريسي الذي اعتادته.





ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة القديرة منى واصف، وسيعرض المسلسل يوميًّا من الأحد للخميس الساعة السابعة ونصف مساءً، والجمعة والسبت الحلقات مجمعة.