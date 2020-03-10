روسيا: شويجو ووزير الدفاع التركي يناقشا استقرار الوضع في إدلب





ناقش وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مساء الثلاثاء، عبر الهاتف مع نظيره التركي خلوصي أكار استقرار الوضع في مدينة إدلب السورية، حسبما نقلت وزارة الدفاع الروسية.





وقالت الوزارة الروسية في بيان: "جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع في الاتحاد الروسي شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار ناقشت المسائل المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الإضافي لمذكرة بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب".





وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوم أمس الاثنين، أنه لم يسجل أي خرق للهدنة في مدينة إدلب السورية، خلال 24 ساعة، لافتاً إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أدى إلى انخفاض في الهجمات".





ويذكر أن بوتين وأردوغان، قد توصلا يوم الخميس الماضي في العاصمة الروسية موسكو، إلى مجموعة قرارات لتراجع التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "إم-4".



