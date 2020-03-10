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صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:55 م
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بوابة الفجر
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فتح مسؤلو نادي الزمالك خطوط اتصال مع حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترب مجلس الزمالك اقترب من حسم صفقة انضمام لاعب سموحة، لاسيما بعدما تلقى موافقة من نظيره سموحة، برئاسة فرج عامر، على انتقال حسام حسن إلى جدران “ميت عقبة”.

وكان اللاعب قد تلقى غرض للانضمام للنادي الأهلي، بعدما تقدم الأخير بعرض من أجل الاستفادة بخدمات اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسؤولو الزمالك خلال الفترة الحالية للضغط على اللاعب، وإغرائه ماديًا لحسم الصفقة بشكل نهائي وانضمام نجم سموحة لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
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