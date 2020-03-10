أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

وجه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي انتقادات كبيرة للخط الدفاعي للفريق عقب مباراة صن دوانز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وانتقد فايلر بعض لاعبي الفريق في الخط الدفاعي بعد نهاية المباراة خاصة بعدما عقد جلسة مع اللاعبين لشرح لهم بعض الأخطاء.









كما عاتب فايلر المدافعين بسبب تعاملهم مع الكرات العالية و عدم إفساد هجمات فريق صن داونز من خلال الالتحام واستخلاص الكرة.







