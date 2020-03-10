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ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مؤسسة 'دار المعارف'

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:59 م
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جانب من الفرز
جانب من الفرز
ميسون أبو الحسن
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كشفت المؤشرات الأولية لعمليات الفرز بانتخابات مؤسسة دار المعارف، فوز ماجد بدران وأحمد النومي بعضوية مجلس الإدارة عن الصحفيين، وكذلك فوز صلاح النصيري ومروة علاء بعضوية الجمعية العمومية عن الصحفيين.

وأجربت الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.

وأكدت الهيئة في بيان سابق لها، أن الانتخابات تتم تحت الإشراف القضائي، واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين، والتيسير على الناخبين في الانتخابات.

وكانت قد راجعت الهيئة كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات؛ للتأكد من مدى ملائمتها لعملية إجراء الانتخابات، وتجهيز الصناديق الشفافة ضماناً لنزاهة وحيادية الانتخابات.
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