ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مؤسسة 'دار المعارف'

كشفت المؤشرات الأولية لعمليات الفرز بانتخابات مؤسسة دار المعارف، فوز ماجد بدران وأحمد النومي بعضوية مجلس الإدارة عن الصحفيين، وكذلك فوز صلاح النصيري ومروة علاء بعضوية الجمعية العمومية عن الصحفيين.





وأجربت الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.





وأكدت الهيئة في بيان سابق لها، أن الانتخابات تتم تحت الإشراف القضائي، واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين، والتيسير على الناخبين في الانتخابات.



