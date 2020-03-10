Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضربة موجعة لباريس.. الكشف عن تفاصيل إصابة مبابي قبل موقعة دورتموند

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

قام الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي داهمت كيليان مبابي مهاجم الفريق، وتهدد مشاركته في مباراة بوروسيا دورتموند، غدا الأربعاء.

 

وقال توخيل في تصريحات عبر شبكة "راديو مونت كارلو": " ؟إن مبابي كان مريضا، مشيرا إلى أن اللاعب الفرنسي الشاب تعرض لذبحة صدرية على مدار يومين، ولكنها ليست مقلقة، إلا أنه لم يشارك في التدريبات، وعلينا الانتظار حتى الساعة 11 صباح الأربعاء لحسم موقفه النهائي".

 

وتابع: "علينا الانتظار هل سيكون قادرا على أداء وحدة تدريبية سواء بشكل منفرد الليلة، أو غدا، وقتها يمكنه المشاركة في اللقاء، لكن علينا الانتظار".

 

وعن جاهزية مبابي قال توخيل: "مبابي كان مريضا ليومين، إنها مجرد تكهنات، الذبحة الصدرية التي تعرض لها مختلفة، لكنها ليست مرضا أو وعكة صحية خطيرة، بل مجرد حمى".

 

وزاد: "ربما يمكنه أداء التدريبات اليوم ويستكمل غدا من أجل تجهيزه للقاء دورتموند، ولكن من المبكر للغاية حسم قرار مشاركته".

 

وخسر باريس، خارج أرضه، في مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام دورتموند، بهدفين مقابل هدف.

 

Advertisements

أخبار تهمك

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

منذ 37 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ ساعة و 9 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ ربع ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:23 م

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

03:03 م

أول أزمة في الأهلي بعد تخطي عقبة صن دوانز

06:55 م

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

04:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status