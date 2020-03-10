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البحرين تعلن تعافي 8 حالات إضافية من المصابين بـ"كورونا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:44 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الثلاثاء، تعافي 8 حالات إضافية من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 22 حالة، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في شهر ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميًا إلى 4027 أشخاص، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الصحة البحرينية البحرين

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