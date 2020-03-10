قبل مواجهاتهما غدًا.. أرقام مثيرة من تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدًا الأربعاء، لاستئناف مبارياته المحلية مرة أخري، حيث يواجه فريق سموحة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد حسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي مباراة الغد وفي جعبته 48 نقطة يعتلي بها صدارة ترتيب الدوري المصري، جمعها من 16 انتصارًا متتاليًا حيث لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، وسجل 45 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف، بينما يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.





تاريخ مواجهات الأهلي ضد سموحة





تاريخيًا يتفوق النادي الأهلي على سموجة في تاريخ مواجهات الفريقين في مختلف المسابقات المحلية، حيث التقي الفريقين في 22 مباراة سابقة (19 بالدوري الممتاز – 3 بكأس مصر)، فاز المارد الأحمر في 13 مباراة، مقابل 3 انتصارات للفريق السكندري، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات بينهما.





نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك سموحة 34 مرة خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما سجل لاعبو الفريق السكندري 17 هدفا في الشباك الحمراء.





أول مباراة جمعت الأهلي مع سموحة كانت في 2 ديسمبر لعام 2010 بالجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل 1 /1.





عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي يتصدر قائمة هدافي مباريات الأهلي وسموحة، حيث أحرز 8 أهداف، يليه إسلام محارب وسجل 5 أهداف، بينما سجل 3 أهداف كل من، جودين أترام وصالح جمعة وعماد متعب.





أكبر انتصار للأهلي في مبارياته ضد سموحة كان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر 2016 / 2017، وفاز المارد الأحمر برباعية نظيفة، بينما أكبر هزيمة له كانت في الدور الممتاز موسم 2015 / 2016 وخسر بثلاثية نظيفة.





تحمل مواجهة الغد بين الأهلي وسموحة رقم 9 بين الفريقين في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سبق وتقابل الفريقين في 8 مباريات خلال النصف الثاني من البطولة المحلية، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما.





آخر مواجهة جمعت بين الأهلي وسموحة كانت في الجولة الأولي من الدوري الممتاز بالموسم الحالي، وفاز المارد الأحمر بهدف دون مقابل.



