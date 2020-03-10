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ca.gov.sa موعد ايداع الدفعة 29 من حساب المواطن شعبان 1441 ابريل 2020 وطرق الاستعلام عن استلام الدفعات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:43 م
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حساب المواطن
حساب المواطن
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ca.gov.sa موعد ايداع الدفعة 29 من حساب المواطن شعبان 1441 ابريل 2020 وطرق الاستعلام عن استلام الدفعات

نتابع معكم اليوم موعد ايداع الدفعة 29 من حساب المواطن شهر شعبان وابريل القادم من العام الميلادي 2020 والعام الهجري 1441 وهو من أجله يتسائل المواطنين السعوديين عن التعرف على موعد ايداع الدفعة 29 من حساب المواطن وذلك بعد اعلان حساب المواطن عن صرف الدفعة رقم 28 لشهر مارس 2020 وهو مايبحث عنه العديد من المواطنين السعوديين.


رابط حساب المواطن للاستعلام عن موعد صرف الدفعات 1441

ننشر لكم الآن رابط موقع حساب المواطن الالكتروني من هنا، وذلك من أجل التمكن من التعرف عن القيمة المستحقة للمواطنين السعوديين في حالة التقديم في برنامج حساب المواطن من أجل الحصول على صرف الدفعات للعام الميلادي الجديد 2020 والعام الهجري الحالي 1441 وذلك من أجل أن تقوم بالاستعلام عن الموعد المقرر لصرف الدفعات الشهرية من حساب المواطن وذلك عن طريق الدخول علي رابط موقع حساب المواطن الالكتروني، ومن ثم يتم الاستعلام عن نتيجة حساب المواطن برقم الهوية الخاصة بك لمعرفة المبالغ التي تم ايداعها في حسابك الشخصي، والتعرف على كافة التفاصيل المطلوبة من أجل التعرف على مواعيد صرف الدفعات للمستحقين داخل المملكة العربية السعودية.


موعد ايداع الدفعة 29 من حساب المواطن 1441

من المقرر له أن يتم ايداع الدفعات المستحقة في حساب المواطنين المستفيدين والمستحقين من قبل برنامج حساب المواطن كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، وبذلك فأنه من المقرر له أن يتم إيداع الدفعة رقم 29 من حساب المواطن يوم الععاشر من شهر ابريل القادم من العام الميلادي 2020 وهو اليوم الذي يوافق يوم السابع عشر من شهر شعبان القادم للعام 1441 الهجري، ولقد اتاح برنامج حساب المواطن دفعة رقم 29 شهر ابريل امكانية الدخول على موقع حساب المواطن من اجل التمكن من التقديم علي الدفعات المستحقة للدعم وكذلك لتقديم التظلمات او الشكاوي من عدم الاستحقاق في برنامج حساب المواطن.

ca.gov.sa موعد ايداع الدفعة 29 من حساب المواطن شعبان 1441 ابريل 2020 وطرق الاستعلام عن استلام الدفعات
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