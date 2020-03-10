رئيس 'الوطنية للصحافة' يتفقد انتخابات 'دار المعارف'

قام الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، يرافقه سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، ومحمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، وعاطف عبدالغني رئيس تحرير بوابة دار المعارف، وأيمن كمال رئيس التحرير الأسبق، والصحفي محمد نجم، وكبار العاملين بالمؤسسة، بتفقد المقار الانتخابية بمؤسسة دار المعارف.





وأثنى رئيس الهيئة على الاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها المؤسسة بالمقار الانتخابية، مؤكدًا أن الهيئة كانت حريصة على نزاهة وحيادية الانتخابات.





واستمع رئيس الهيئة لتساؤلات بعض العاملين بالمؤسسة عن التعيينات بالمؤسسات، وأوضح أن التعيينات ستكون طبقًا لمعيار الكفاءة والخبرة، وليس معيار الواسطة والمحسوبية.





وشهدت اللجان الانتخابية بمؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر"، إقبالًا كثيفًا من قبل الصحفيين والإداريين والعمال على صناديق التصويت لانتخاب ممثلين عنهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية.



