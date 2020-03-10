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بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:23 م
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بوابة الفجر
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يواجه ناديا الأهلي والزمالك أزمة قوية في بطولة دوري ابطال إفريقيا خلال مرحلة نصف نهائي البطولة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.


وبات الاهلي والزمالك مهددين بفقدان الجماهير في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة في مباريات العودة التي ستقام على ستاد القاهرة.


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن منذ قليل إقامة مباريات الدوري بدون حضور جماهيره وهو ما آثار دهشة الجميع لاسيما أن مباريات الدوري تقام بدون جماهير.


ولكن الهدف من قرار اتحاد الكرة هو عدم حضور الجماهير لمباراة المنتخب المصري أمام توجو وقد يشمل القرار منع الجماهير من حضور مباراتي الاهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء في العودة بملعب ستاد القاهرة

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