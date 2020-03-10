Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأردن تعلن حظر السفر إلى لبنان وسوريا بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:52 م
Advertisements
علم الأردن
علم الأردن
وكالات
Advertisements

أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، مساء اليوم الثلاثاء، غلق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية، وحظر السفر إلى سوريا ولبنان بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور جابر: إن "بلاده قررت أيضاً عدم السماح للمسافرين القادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا بالدخول إلى أراضيها اعتبارا من يوم 16 مارس الجاري، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس"، موضحاً أن "الحكومة ستوقف حركة الركاب مع العراق برًا بسبب الفيروس".

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عقد وزيرا الصحة سعد جابر والإعلام أمجد عودة العضايلة مؤتمرًا صحفيًا، اليوم في رئاسة الوزراء؛ للإعلان عن مجموعة إجراءات حكومية للتعامل مع الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان سوريا الأردن

أخبار تهمك

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. الاتحاد السكندري يكشف حقيقة تأجيل مباراته أمام الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 11 ساعة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ أقل من ساعتين

حرب جديدة.. باريس يزاحم ريال مدريد على صفقة كبرى

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 7 ساعات

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد أزمة الكورونا.. قرار عاجل من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

إجراءات وقائية من فيروس "كورونا" في مطارات المملكة

لبنان يخفض الرحلات الجوية من وإلى البلدان المصابة بفيروس كورونا

كردستان يغلق المعابر الحدودية مع إيران بشكل "كلي" بسبب كورونا

السلطات الأردنية توقف رحلات الطيران القادمة من إيطاليا بسبب كورونا

الصحة العراقية تعلن عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. العراق يوقف التجارة مع الكويت وإيران لمدة أسبوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

04:16 م

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

04:52 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status