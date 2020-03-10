هكذا روج إدوارد لحلقته مع "صاحبة السعادة"

يحل الفنان إدوارد وابنته ماريا، ضيفي على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة اسعاد يونس على قناة Dmc الفضائية.



ونشر إدوارد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي صورة له تجمعه مع ابنته ماريا والفنانة إسعاد يونس.



وعلق 'إدوارد' على الصورة قائلا: "الليلة مع الجميلة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة مع بنتي ماريا الساعة 11".



يشار إلي أن الفنان إدوارد يواصل تصوير مشاهده في مسلسل “فرصة ثانية”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم ياسمين صبري، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى.