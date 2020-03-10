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جوجل تعيد إحياء المجموعات بتصميم جديد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:10 م
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جوجل
جوجل
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تعمل شركة جوجل على إحياء المجموعات، حيث تعتزم الشركة إطلاق تصميم جديد لجموعات جوجل يمكنك تجربته الآن.

واستخدمت جوجل في التصميم الجديد فلسفة ماتيريال الشهيرة بها، وسيكون هناك تحسينات في فرز نتائج البحث وحتى طريقة البحث وستكون عملية إنشاء مجموعة أسهل.

كما جلب التصميم الجديد تحسينات في الاستكشاف، كما سيتم تجميع إعدادات المجموعات في قسم واحد لسهولة تصفحه وتعديل الإعدادات كما تشاء.

ولو أردت إنشاء مجموعة جديدة، كل ما عليك القيام به هو ثلاثة خطوات فقط وهذه العملية البسيطة تأمل من خلالها جوجل تحفيز المستخدمين على إنشاء المجموعة لدى خدمتها بدلاً من مجموعات فيس بوك مثلاً.

أما البحث وهو ما تتقنه الشركة جيداً، سيكون هناك معايير جديدة لفرز نتائج البحث للوصول بسرعة ودقة أفضل إلى ماتريده.

وصفحة مجموعاتي ستعرض لك كل المجموعات التي انضممت إليها في مكان واحد في حال قمت بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل.

وستطلق جوجل على المساهمات الجديدة اسم المحادثات conversations بدلًا من الموضوعات Topics لتتوافق مع نفس الأفكار التي تعتمدها الشركة على منصات أخرى.

أخيرًا لمدراء الصفحات هناك تحديثات في صفحة إدارة الأعضاء للوصول بسرعة للمشتركين والصلاحيات الممنوحة.

لو كنت من المهتمين والمستخدمين لمجموعات جوجل، يمكنك تجربة التصميم الجديد من هذه الصفحة، قبل أن يتاح لاحقًا رسميًا لكافة المستخدمين.
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الكلمات المفتاحية

مجموعات جوجل جوجل تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية

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