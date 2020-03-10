قبل موقعة الأنفيلد.. حظوظ ليفربول وأتليتكو مدريد في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لخوض اختبارًا صعبًا ضد فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مساء غدًا الأربعاء، على ستاد "الأنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 / 2020

وانتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وأتليتكو مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، بفوز الأتليتي بهدف دون رد، لتتضاءل فرص الريدز في الصعود لدور الثمانية بالبطولة الأوروبية، قبل موقعة الإياب مساء غدًا على ستاد "الأنفيلد" في انجلترا.





فرص ليفربول في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا





يمتلك فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب فرصة وحيدة لتخطي عقبة أتليتكو مدريد والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تتمثل في الفوز على الأتليتي علي ملعبه ووسط جمهوره بفارق هدفين أو أكثر، لحسم تأهله رسميًا أما في حالة التعادل أو الخسارة يودع البطولة.





أما في حالة فوز ليفربول بنتيجة 1 / 0، يتم اللجوء للأشواط الإضافية، وحال استمرت النتيجة دون تغيير، تذهب المباراة لركلات الترجيح، لحسم المتأهل من الفريقين لدور الثمانية بالبطولة الأوروبية.





فرص أتليتكو مدريد في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا





تبدو حظوظ أتليتكو مدريد في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال الأقوى خلال مباراته ضد ليفربول، حيث يحتاج الفريق المدريدي للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل العبور لدور الثمانية بالبطولة الأوروبية، كما أن خسارة الأتليتي بفارق هدف مع زيارته لشباك الريدز يصعد به أيضًا للدور التالي، حيث يكون له الأفضلية في هذه الحالة بفضل إحرازه أهدافًا خارج ملعبه.





موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا





تقام أحداث مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد مساء غدًا الأربعاء 10 مارس 2020، على ستاد "الأنفيلد" معقل الريدز، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة.



