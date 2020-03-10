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ولي عهد أبوظبي: الإمارات ترفض أي مساس بأمن السودان

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:41 م
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ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد
وكالات
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قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن الإمارات ترفض أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره.

هذا وأطمأن محمد بن زايد، على صحة وسلامة حمدوك، إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها، مؤكدًا على رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره والوقوف بجانبه خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها، حسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وكان التلفزيون السوداني، قد أفاد يوم أمس الاثنين، بأن رئيس وزراء عبد الله حمدوك، نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

وأصدر مجلس الوزراء السوداني بيانًا عاجلًا، يوم الاثنين، بشأن نجاة حمدوك من محاولة اغتيال كان قد تعرض لها صباح اليوم في الخرطوم، وطمأن المجلس، "السودانيين والعالم بأن حمدوك بخير ولم يصب بأذى في الانفجار الذي استهدف موكبه"، مؤكدا على "إلغاء كل لقاءات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المجدولة اليوم".

وصفت الحكومة السودانية الهجوم الذي تعرض له موكب عبد الله حمدوك بالـ"إرهابي"، موضحة أن هذا الهجوم تخلله تفجير وإطلاق رصاص.

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