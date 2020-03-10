"موسى صاحبي".. العوضي برفقة طفل سوري

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر "العوضي" في هذه الصورة برفقة طفلًا سوريًا من أطفال الشارع يتبادلان الضحك واللعب حاملًا له مرتديا ملابس جيش.وكتب "العوضي" على هذه الصورة قائلا: موسى صاحبي، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: منور يا فنان بقلبك الجميل الطيب يا ابن الأصول.وأردف أخر قائلا: هو ده النجم الجميل اللي معودنا دايما على جدعتنه وتواضعه، بنحبك جدا وتستاهل كل خير.وفي سياق أخر تصدر كل من العوضي، وياسمين عبدالعزيز، تريند موقع البحث الشهير "جوجل".وتسائل الجمهور عن فارق العمر بينها وبين أحمد العوضي، وذلك بعد هجوم الجمهور على شقيقها وائل عبدالعزيز لتشهيره بها، وبعد إعلانها قصة حبها مع "أحمد العوضي".وقد أتضح ان فارق السن بينهما 7سنوات فياسمين من مواليد 16 يناير 1980، والعوضي من مواليد 1987.