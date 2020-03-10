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صابر الرباعي عن صور الحرم المكي: "اللهم ارفع غضبك عنا"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:59 م
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صابر الرباعي
صابر الرباعي
الفجر الفني
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أعرف النجم اللبناني صابر الرباعي، م=عن غضبه الشديد بسبب انتشار صور للحرم المكي وهو فارغ بسبب انتشار فيروس كورونا، المستجد.

ونشر "الرباعي"، صورة للحرم المكي معلقًا عليها: "صورة من الحرم المكي شعرت من خلالها بالحزن الشديد، والتعجب من زمن مُنعنا فيه من زيارة بيت الله الحرام مُكرهين بسبب وباء لم نجد مضادا له.. اللهم إرفع غضبك عناو اٌعفو عنا وقنا الأمراض والأوبئة ما ظهر منها وما بطن واكتب لنا السلامة من كل شر يا عزيز يا غفار انت القادر و المقتدر".

وأعلنت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، أمس، تعليق جميع الأنشطة والفعاليات لأجل غير مسمى تنفيذا لإجراءات مجلس الوزراء، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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