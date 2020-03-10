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دكرنس يعرقل مسيرة فاركو بتعادل مثير في القسم الثانى

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:55 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تعادل دكرنس على ملعبه مع فاركو بهدفين لكلا منهما فى المباراة التى أقيمت على ملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى ضمن مباريات الجولة ١٧ للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.


بدأ دكرنس اللقاء بتشكيل مكون من : محمد العربى ، عادل أدهم ، السيد رضوان "كناشه" ، محمد عبدالمنعم ، محمد حموده ، حميده على ، محمد فوزى ، محمد ظريف ، شمس محارب ، إبراهيم سليمان ، أحمد جمعه.

بينما بدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من : محمود السيد ، حسن على ، أحمد على ، أحمد عوض ، إسلام الفولى ، بلال جمال ، جابر كامل ، يحيي زايد ، أحمد حسانين ، وحيد محسن ، على بهيج.

الشوط الأول شهد سيطرة نسبية من جانب دكرنس وتبادل الفريقين الإستحواذ مع منتصف الشوط الأول والذى شهد قبل نهايته بدقيقتين أخطر فرص الشوط الأول بعدما منعت عارضة وقائم فاركو مهاجمى دكرنس من إدراك هدف التقدم لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.

الشوط الثانى بدأ سريعا بضغط من أصحاب الضيافة من أجل إدراك هدف التقدم مبكرا ونجح إبراهيم سليمان لاعب وسط دكرنس فى إفتتاح أهداف المباراة مع الدقيقة الثامنة من الشوط الثانى.

عقب الهدف إندفع لاعبو فاركو للأمام من أجل العودة مبكرا بهدف التعادل وسيطر الفريق قليلا على الإستحواذ بمنطقة وسط الملعب حتى الدقيقة ٢٥ عندما أعلن الصباحى عن ركلة جزاء لفاركو بداعى لمس الكرة ليد مدافع دكرنس وتصدى بها على بهيج ليسجل هدف التعادل لفريقه.

ومع الدقيقة ٨٥ تمكن البديل أحمد زغلول من إستغلال خطأ فادح بين مدافعى وحارس مرمى دكرنس ليجد نفسه مواجها للمرمى ليضع الكرة ساقطة خلف محمد العربى حارس دكرنس ليضيف الهدف الثانى لفاركو وسط حسرة وذهول جماهير دكرنس وسط سيطرة شبه كاملة لفريقها على المباراة .

وإحتسب الحكم الدولى محمد الصباحى ٦ دقائق وقت بدل من ضائع لينجح دكرنس فى الدقيقة الثالثة من إداراك هدف التعادل برأسية عادل أدهم لينتهى اللقاء بتعادل مثير بين الفريقين.

أدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمد الصباحى وعاونه كلا من محمد عبدالقادر و محمود جابر.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة
2- فاركو 32 نقطة
3- غزل المحلة 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- الرجاء 26 نقطة
6- أبو قير 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- البلدية 22 نقطة
9- الأولبميى 19 نقطة
10- الحمام 17 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
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