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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 10-3-2020

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 10-3-2020 .


قال البنك المركزي اليوم الثلاثاء إن التضخم الأساسي تراجع إلى 1.9 بالمئة.


تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع البورصة الأمريكية والدولار بعد تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة حول تخفيض الضرائب.


إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، علي تباين بأداء المؤشرات ، وسط أحجام تداول متوسطة ، ليدعم التجارى الدولى حركة المؤشر الرئيسي و يحتفظ به فى المنطقة الخضراء بمشاركة العديد من القياديات.


أكد محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري قد تعافى، وأصبح قادرًا على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص أي صدمات خارجية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من سيناريو أو تصور لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يُناسب كل الظروف المُحتملة على ضوء المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية.


افتتح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مشروع النقل المستدام، لإنشاء 7 خطوط أتوبيس نقل عام حديثة فائقة الجودة، تربط مدينتى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، بمحطة مترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور نائب محافظ الجيزة، وقيادات الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية انخفض إلى 5.3 بالمئة في فبراير.


صرح عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،  بأنه تم استرداد 11 وحدة سكنية شاغرة مملوكة لجهاز المدينة، فور رصد التعدى عليها من قبل مجهولين، وذلك استناداً لمبدأ سيادة القانون لاستيداء حق الدولة، ومنع التعدى على الوحدات غير المشغولة بالمدينة.


صرح عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم نقل جميع مواقف السيارات والأتوبيسات الداخلية والخارجية إلى الموقف العمومى الجديد بالمحور المركزى بوسط المدينة على مساحة 18 فداناً بالمدينة، وذلك فى إطار الخطوات الجادة نحو التخلص من العشوائية واستعادة الانضباط وتحسين منظومة النقل الخارجى والداخلى بالمدينة.


أعلن عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حصول صندوق تطوير المناطق العشوائية، على شهادة "ISO 9001"، وذلك بعد اجتياز جميع المراحل، ومراجعة كل الإجراءات التى مكنته من الحصول على هذه الشهادة العالمية، ليؤكد الصندوق قدرته على تقديم الخدمات بكفاءة واقتدار طبقا للمعايير الدولية.

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