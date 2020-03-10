فوز غزل المحلة وأبوقير والمنصورة وتعادل فاركو بالقسم الثاني



أسفرت نتائج مباريات الجولة 17 للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى للقسم الثاني عن تعادل فاركو مع فريق دكرنس بهدفين لكل منهما.



تقدم دكرنس بهدف إبراهيم سليمان في الدقيقة 9 من الشوط الثاني، وتعادل على بهيج من ضربة جزاء في الدقيقة 20، وأضاف أحمد زغلول هدف الفوز لفاركو في الدقيقة 35 وادرك عادل الأدهم هدف التعادل لفريق دكرنس في الوقت الضائع.



وفاز فريق غزل المحلة على ضيفه فريق دمنهور بهدف هانى عادل في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.



وحقق فريق المنصورة الفوز على مضيفه فريق بيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف

انتهى الشوط الأول بتقدم المنصورة بهدفين نظيفين سجلها أحمد رجب هريسه من ضربة جزاء في الدقيقة 26 واضاف الهدف الثاني في الدقيقة 28 .



وفي الشوط الثاني أضاف محمد رضا الهدف الثالث في الدقيقة 10مثاني وإدرك أحمد هاشم هدف بيلافي الدقيقة27 .



وفاز فريق أبو قير على فريق المالية بهدفين نظيفين سجلها محمد عبد الله في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ورامز زيدان في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.



وفاز فريق الأوليمبي على فريق البلدية بهدف نظيف سجله أحمد صالح في الدقيقة 10 من الشوط الأول.



وتختتم الجولة الأربعاء بلقاء الحمام مع الرجاء على ملعب نادى الأوليمبي.



ترتيب المجموعة الثانية



1- دمنهور 33 نقطة

2- فاركو 32 نقطة

3- غزل المحلة 32 نقطة

4- المنصورة 30 نقطة

5- الرجاء 26 نقطة

6- أبو قير 26 نقطة

7- دكرنس 26 نقطة

8- البلدية 22 نقطة

9- الأولبميى 19 نقطة

10- الحمام 17 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط