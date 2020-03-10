كلوب: أتلتيكو مدريد "محنك" والجماهير سلاحنا لعبور هذه الموقعة

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه غدا أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"يجب علينا أن نقدم أداءً استثنائيًا على كافة الجوانب، وعلينا أن نستغل الحضور المميز لجماهيرنا".









وأضاف :""جماهيرنا ستكون نقطة أفضلية لنا وعلينا استغلال ذلك من خلال تقديم مستوى افضل على الملعب، ويجب أن نكون استثنائيين لانهم سيدافعون بعمق ويهاجمون بالمرتدات وكل لاعب لهم سيكون خطيراً ويعتمدون على الكرات الثابتة وهم فريق محنك للغاية".









وزاد :"أعرف انه ليس الكثير من لاعبيهم قد جرب اللعب على انفيلد بالسابق وهذا ما نريد استغلاله، نريد أن نُريهم الأنفيلد".









وأشار :"إنها نصف المهمة فقط، نحن نتبع النقد بطريقتنا وبالشوط الثاني أمامهم تعلمنا أكثر وتحسننا والآن حصلنا على 3 أسابيع وأردنا استغلال هذا الوقت، الأمور أوضح الآن، بعض الأفضلية التي حصلوا علينا اصبحت لنا".









وواصل :"بانتظارنا واحد من اكبر التحديات بعالم كرة القدم، وعلينا القتال في الملعب وبذل قصارى جهدنا".









وواصل :"لن نهاب التقدم والهجوم عليهم وإذا فعلنا ذلك فلن نلعب بحرية وستكون هنالك فرص لنا وعلينا التأكيد على استغلالهم جيداً".









وأضاف :""لدي كامل الاحترام لأتليتكو لكن هنالك طرق للفوز عليهم وعلينا إيجاد احدها غداً وعلينا إظهار ما تعلمناه من مباراة الذهاب".









وعن انتشار فيروس كورونا رد كلوب قائلا :""الأمر لا يتعلق بي أنا كمدرب، الامر يتعلق بنا كبشر، هناك أمور أهم من كرة القدم بالحياة والبعض يُدرك ذلك الآن!! علينا إيجاد حلاً وأنا لا أعرف الكثير، مهما سيتم اتخاذه من قرارات سنحترمه".









وأتم حديثه بالإشادة بنجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس قائلا :"لاعب مذهل وصغير ومهاري ولديه مجموعة رائعة ورأينا مباراتهم الأخيرة وبدا رائعاً بصراحة وسيكون جاهزًا غدًا لديه السرعة والإبداع وعقل كروي وبإمكانه أن يسبب لنا المشاكل".







