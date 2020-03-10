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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة فالنسيا ضد أتالانتا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:47 م
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جدول مواعيد مباريات اليوم
جدول مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2020، أبرزها مباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، ومباراة فالنسيا ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.


ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ18"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش، في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.


جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "إياب دور الـ16"

فالنسيا ضد أتالانتا، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.


لايبزيج ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ24"

إيبار ضد ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

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